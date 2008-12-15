Кличко: Леннокс все упирается, говорит, мол, старенький

Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис согласился на бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталием Кличко. Об этом сообщил сам Виталий после боя Владимира Кличко против Хасима Рахмана, пишет "Спорт-Экспресс".

"Леннокс все упирается, говорит, мол, старенький. Ну а я ему: какой там старенький, я же показал тебе, что возраст и пауза между боями не играют никакой роли. Разумеется, напомнил: мастерство не пропивается", - сказал Кличко-старший.

"Сдвиг в его позиции есть. Торгуемся по сумме. Льюис сказал, что ему нужно сто миллионов. Не думал, что он такой "торговщик". Мы его немножко вниз опустим", - сказал Кличко.

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