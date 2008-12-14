Украинец стал восьмикратным чемпионом Европы

Украинец Сергей ЛЕБИДЬ стал восьмикратным чемпионом Европы по кроссу, завершившемся 14 декабря в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины, тактика, которую наш соотечественник планировал применить на 10-километровой трассе, опять сработала - свою восьмую победу днепропетровский кроссмен завоевал мощным финишным спуртом.

В командном зачете мужская команда Украины заняла шестое место.

Напомним, что из 15-ти чемпионатов Европы по кроссу, которые проводились за всю историю легкой атлетики, С.ЛЕБИДЬ принимал участие во всех из них, а победил уже больше, чем в половине. Еще в прошлом году за свои успехи на европейских кроссовых трассах спортсмен попал в «Книгу Рекордов Гиннеса».