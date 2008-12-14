Результаты 17 тура английской Премьер-лиги

Лидеры оступаются

В Англии завершился 17 тур Премьер-лиги. Результаты всех матчей: Челси – Вэст Хэм 1:1 (Анелька 51 – Беллами 33) Портсмут - Ньюкасл 0:3 (Оуэн 51, Мартинс 76, Гатри 89) Ливерпуль - Халл Сити 2:2 (Джеррард 23, 31 - Макшейн 11, Каррагер 22 авт) Миддлсбро - Арсенал 1:1 (Алиадьер 28 - Адебайор 16) Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:0 Сток Сити - Фулхэм 0:0 Уиган - Блэкберн 3:0 (Хески 10, Валенсия 12, Каттермоул 76) Манчестер Сити - Эвертон 0:1 (Кэхилл 90) Астон Вилла - Болтон 4:2 (Агбонлахор 25, 67, Янг 77 Дэвис 86 - Элмандер 17, Дэвис 40 авт) Сандерленд - Вест Бромвич 4:0 (Джонс 22, 24, Рид 39, Сиссе 47 пен.) Турнирная таблица 1 Ливерпуль 38 2 Челси 37 3 Манчестер Юнайтед 32 4 Астон Вилла 31 5 Арсенал 30 6 Халл Сити 27 7 Эвертон 25 8 Портсмут 23 9 Уиган 22 10 Фулхэм 21 11 Болтон 20 12 Миддлсбро 20 13 Сток Сити 20 14 Ньюкасл 19 15 Тоттенхэм 19 16 Вест Хэм 19 17 Манчестер Сити 18 18 Сандерленд 18 19 Блэкберн 13 20 Вест Бромвич 12

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