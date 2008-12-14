Рахман преподнес сюрприз Кличко
17:16, 14 декабря 2008Спорт
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Американец ждал момента
|Владимир Кличко на пресс-конференции после боя с Хасимом Рахманом. Фото УНИАН
«Рахман, в целом, показал хороший бокс. Единственное, что стало для меня сюрпризом, – он был намного медленнее, чем мы ожидали. Однако, у Рахмана хороший левый джеб, он очень опытный боец, несмотря на то, что скорость у него была невысокая. Между раундами я слышал, как он в своем углу твердил: «Я устал, я устал». Американец ждал момента, чтобы меня нокаутировать, но поскольку он действовал медленно, то быстро выдохся. Рахман должен был понимать, что боксирует с лучшим на сегодняшний день супертяжеловесом мира», – цитирует Кличко-младшего Sports.ru.
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