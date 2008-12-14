Рахман преподнес сюрприз Кличко

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, победивший накануне техническим нокаутом в седьмом раунде американца Хасима Рахмана, прокомментировал итоги боя.

«Рахман, в целом, показал хороший бокс. Единственное, что стало для меня сюрпризом, – он был намного медленнее, чем мы ожидали. Однако, у Рахмана хороший левый джеб, он очень опытный боец, несмотря на то, что скорость у него была невысокая. Между раундами я слышал, как он в своем углу твердил: «Я устал, я устал». Американец ждал момента, чтобы меня нокаутировать, но поскольку он действовал медленно, то быстро выдохся. Рахман должен был понимать, что боксирует с лучшим на сегодняшний день супертяжеловесом мира», – цитирует Кличко-младшего Sports.ru.