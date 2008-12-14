Украинские биатлонисты завоевали бронзу на этапе Кубка мира

Украинская мужская сборная по биатлону заняла третье место в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская сборная в составе Вячеслава ДЕРКАЧА, Андрея ДЕРИЗЕМЛИ, Олега БЕРЕЖНОГО и Сергея СЕДНЕВА уступила 2 минуты 38 секунд российской сборной, которая пришла первой, и 50 секунд сборной Австрии, которая заняла второе место.

После неудачной стрельбы В.ДЕРКАЧА на первом этапе Украина была лишь 14-й, после второго этапа – уже 9-й, а после третьего – 4-й.

Окончательно все решилось на последнем огневом рубеже, когда словенец Вася РУПНИК, который шел до этого третьим, допустил 5 промахов, и должен был пробежать 2 штрафных круга по 150 метров. С.СЕДНЕВУ также пришлось использовать три дополнительных патрона, однако он обошелся без дополнительных кругов, в то время, как норвежец Эмил Хельге СВЕНДСЕН, который фактически шел впритык к С.СЕДНЕВУ допустил четыре промаха, и, соответственно, должен был пробежать один штрафной круг.

Сегодняшняя “бронза” стала лучшим достижением украинских мужских биатлонных команд в эстафетах на этапах Кубка мира с 3 декабря 2000 года, когда украинская “четверка” в Антхольц-Антерсельве заняла второе место. Из нынешнего состава эстафетной команды лишь В.ДЕРКАЧ и А.ДЕРИЗЕМЛЯ принимали участие в той эстафете.