Леннокс Льюис: вернусь на ринг только ради победителя боя Кличко-Кличко

Британский боксёр Леннокс Льюис был одним из посетителей "SAР-Arena" в немецком Манхайме наблюдавшим за поединком Владимира Кличко и Хасима Рахмана, сообщает АР.

В один из моментов Леннокс Льюис и Виталий Кличко оказались на трибуне рядом, и несколько минут приятельски общались и делились впечатлениями от боксёрского шоу. Немецкий телеканал "RTL" по деловому приглашению которого Льюис прибыл в Германию показал интервью, в котором британец опроверг информацию о своём возможном возвращении на ринг.

"Я ушёл шесть лет назад, и я не хочу говорить о своём возвращении. Каждый из нас живёт в своё время и добивается своих побед. Моё время осталось в прошлом, моё время совпало со временем великих Тайсона и Холифилда. Разговоры о возвращении великих боксёров связаны с недостатком новых лиц, новых сильных и перспективных спортсменов. Быть может желая привлечь внимание, сделать рекламу, спасти угасающий интерес и вспоминают о тех, кто уже завершил карьеру... Если вы требуете от меня прогнозов и обещаний, то я скажу так. Я наверняка вернусь на ринг тогда, когда братья Кличко проведут бой между собой. Вот тогда я вернусь чтобы встретиться с победителем боя Виталия и Владимира Кличко" - отшутился Леннокс Льюис.

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