Владимир Кличко разбил «Скалу» (фоторепортаж)

В Манхайме (Германия) в ночь с субботы на воскресенье состоялся поединок, в котором украинец Владимир Кличко, владеющий титулами чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBO, сразился с претендентом из США Хасимом Рахманом (прозвище - Скала). Украинский боксер-тяжеловес победил американца, защитив свои титулы.

Владимир начал бой в своём фирменном стиле - держа противника на дальней дистанции и работая джебом. Кличко уверенно переигрывал Рахмана во всех компонентах, на протяжении пяти раундов уверенно набирая очки.

В шестой трёхминутке Владимиру удалось отправить своего оппонента в нокдаун, однако развить свой успех до нокаута в этом раунде Кличко не сумел.

Развязка наступила в седьмом раунде - после очередной безответной атаки Владимира Кличко в дело вмешался рефери, который остановил поединок зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

«Дело»

Фото Reuters и АР