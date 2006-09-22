Тарасюк в Нью-Йорке поддержал Кличко

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК 21 сентября в Нью-Йорке принял участие в презентационном мероприятии в честь известного украинского боксера Владимира КЛИЧКО.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, отметив, что В.КЛИЧКО 11 ноября в поединке с американцем Кэлвином БРОКОМ будет отстаивать титул чемпиона мирана ринге в „Madison Square Garden”.

Б.ТАРАСЮК поздравил В.КЛИЧКО и пожелал ему победы в предстоящем поединке.