Тарасюк в Нью-Йорке поддержал Кличко
18:31, 22 сентября 2006Спорт
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На 11 ноября назначен бой с К.Броком
Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК 21 сентября в Нью-Йорке принял участие в презентационном мероприятии в честь известного украинского боксера Владимира КЛИЧКО.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА, отметив, что В.КЛИЧКО 11 ноября в поединке с американцем Кэлвином БРОКОМ будет отстаивать титул чемпиона мирана ринге в „Madison Square Garden”.
Б.ТАРАСЮК поздравил В.КЛИЧКО и пожелал ему победы в предстоящем поединке.
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