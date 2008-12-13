Эротический календарь помог биатлонисткам поехать на Кубок мира

Женская сборная Канады по биатлону нашла деньги на участие во втором этапе Кубка мира, благодаря продажам календарей со своими эротическими фотографиями. Календарь был выпущен в продажу еще в октябре 2008 года, но тогда его главной целью была популяризация биатлона в Канаде.

В сообщении на официальном сайте Федерации биатлона Канады говорится, что в съемках приняли участие пять спортсменок - Зина Кочер, Сандра Кит, Розанна Кроуфорд, Меган Имри и Меган Танди . Из пяти тысяч календарей стоимостью 20 канадских долларов (16,4 доллара США) продано уже две с половиной тысячи.

Второй этап Кубка мира по биатлону проходит в Хохфильцене (Австрия). В женской части программы запланированы три гонки: спринт (12 декабря), гонка преследования (13 декабря) и эстафета (14 декабря).

Лента.ру