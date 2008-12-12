Евро-2012 без Украины невозможен... Все. Точка

Польские власти заверяют, что Польша планирует провести Чемпионат Европы по футболу 2012 года исключительно вместе с Украиной, а также декларируют готовность оказать помощь в случае возникновения проблем с подготовкой к чемпионату в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением выступили премьер-министр страны Дональд ТУСК, министр спорта и туризма Марчин ДЖЕВЕЦКИ, представители польской футбольной федерации PZPN и компании PL 2012, координирующей подготовку Польши к чемпионату.

«Проект Евро-2012 является совместным польско-украинским», - заявил Д.ТУСК, который сейчас находится на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Он не стал детальнее комментировать слова президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ о возможности проведения Евро-2012 только в Польше, подчеркнув, что «поляки являются ответственными партнерами».

Министр спорта также категорически отверг возможность самостоятельного проведения чемпионата Польшей. «Не принимаю во внимание организацию Евро-2012 без Украины... Все. Точка», - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

М.ДЖЕВЕЦКИ отметил прогресс, который увидел в Украине в вопросе подготовки к Евро-2012, во время своего визита 8 декабря. «Я мог собственными глазами убедиться, что прогресс значительный», - добавил он.

Он также заверил, что Польша планирует помочь Украине в случае возникновения любых проблем с подготовкой организации чемпионата.

Федерация PZPN в специально обнародованном заявлении также подтвердила неизменность своей позиции. «Федерация футбола Украины была, есть и останется единственным партнером в подготовке к Евро-2012», - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь компании PL 2012 Катажина МЕЛЛЕР напомнила TVN24, что президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС был инициатором подачи совместной заявки на проведения Евро-2012. Она также добавила, что мнение М.ПЛАТИНИ не является официальной позицией УЕФА.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря президент УЕФА М.ПЛАТИНИ заявил польской газете “Dziennik”, что Польша может самостоятельно провести Евро-2012, если Украина своевременно не реконструирует НСК «Олимпийский» в Киеве.

В то же время, по данным «Немецкой волны», 10 декабря М.ПЛАТИНИ после совещания относительно подготовки украинцев с поляками к проведению Евро-2012 в швейцарском Нионе выразил «полную уверенность» в том, что чемпионат состоится в Украине и Польше.