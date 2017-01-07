Украинец совершил сумасшедший рывок на Кубке мира по биатлону

Об этом сообщают Вести.

Гонка преследования на этапе Кубка мира в морозном и ветренном немецком Оберхофе завершилась уверенной победой короля биатлона Мартена Фуркада. Француз после четвертого огневого рубежа опережал соперников почти на полторы минуты и позволил себе финишный отрезок проходить легко, попутно раздавая воздушные поцелуи зрителям.

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Феноменальный рывок совершил в гонке украинец Артем Прима. Наш биатлонист после спринта был лишь 57-м, но точная стрельба (лишь два промаха на четырех рубежах), быстрый ход и ошибки соперников позволили ему в гонке преследования финишировать в топ-10. Впервые в этом сезоне Прима стал девятым. Отметим также 13-е место украинца Владимира Семакова. А лидер нашей сборной Сергей Семенов, увы, не справился с ветром. Семь промахов отодвинули украинца на итоговое 29-е место.