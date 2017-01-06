Тренер "Шахтера" не отпустит бразильца Тайсона зимой
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека не хочет отпускать одного из лидеров атаки бразильца Тайсона.
Он подтвердил, что "Порту" интересуется игроком. Ранее сообщалось, что "драконы" готовы заплатить 5 миллионов евро, тогда как transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов, пишет Проспорт.
"Позиция представителей игрока понятна, учитывая, что его контракт заканчивается. Они считают, что "Шахтер" может в итоге уступить. Впрочем, я уверен, что по крайней мере до июня этого не произойдет. Я намерен сохранить Тайсона. И также нисколько не собираюсь принижать его вклад в успехи команды. Кроме этого, португальским клубам будет трудно платить Тайсону большую зарплату, чем он получает в "Шахтере", - сказал Фонсека, которого цитирует Noticiasaominuto.com.
Тайсон играет за "Шахтер" с 2013 года. За это время он провел 150 матчей и забил 26 голов.