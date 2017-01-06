Тренер "Шахтера" не отпустит бразильца Тайсона зимой

Он подтвердил, что "Порту" интересуется игроком. Ранее сообщалось, что "драконы" готовы заплатить 5 миллионов евро, тогда как transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов, пишет Проспорт.

"Позиция представителей игрока понятна, учитывая, что его контракт заканчивается. Они считают, что "Шахтер" может в итоге уступить. Впрочем, я уверен, что по крайней мере до июня этого не произойдет. Я намерен сохранить Тайсона. И также нисколько не собираюсь принижать его вклад в успехи команды. Кроме этого, португальским клубам будет трудно платить Тайсону большую зарплату, чем он получает в "Шахтере", - сказал Фонсека, которого цитирует Noticiasaominuto.com.

Тайсон играет за "Шахтер" с 2013 года. За это время он провел 150 матчей и забил 26 голов.