Погиб капитан молодежной сборной Украины по футболу (фото)
13:55, 12 декабря 2008Спорт
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Максим Пашаев играл за Днепр
|Максим Пашаев. Фото с сайта ФК "Днепр
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, неподалеку от городка Градижск Полтавской области, возвращаясь на собственном автомобиле из Киева, М.Пашаев не справился с управлением и попал в аварию.
М.Пашаев в сборных разных возрастных категорий провел почти 100 матчей, завоевав место в основном составе «Днепра».
В память о капитане в следующем цикле молодежного первенства Европы футболка украинской сборной с пятым номером будет оставаться за М.Пашаевым, говорится в сообщении.
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