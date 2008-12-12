Погиб капитан молодежной сборной Украины по футболу (фото)

В результате ДТП погиб капитан молодежной сборной Украины по футболу, игрок днепропетровского ФК «Днепр» Максим Пашаев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, неподалеку от городка Градижск Полтавской области, возвращаясь на собственном автомобиле из Киева, М.Пашаев не справился с управлением и попал в аварию.

М.Пашаев в сборных разных возрастных категорий провел почти 100 матчей, завоевав место в основном составе «Днепра».

В память о капитане в следующем цикле молодежного первенства Европы футболка украинской сборной с пятым номером будет оставаться за М.Пашаевым, говорится в сообщении.