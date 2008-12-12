В Сумах будут готовить олимпийский резерв Украины по футболу

В Сумах создано городское коммунальное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Михаила ФОМЕНКО по футболу».

Такое решение принял Сумской городской совет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, депутаты утвердили штатное расписание школы в количестве 33,5 единицы.

Шестидесятилетний М.ФОМЕНКО - один из лучших игроков и тренеров в истории Сумщины. Как игрок он был трехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, победителем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовым призёром Олимпиады 1976 г. А как тренер М.ФОМЕНКО стал чемпионом и обладателем Кубка Украины 1993 г., заслуженным тренером Украины, заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

За годы тренерской работы М.ФОМЕНКО тренировал киевское «Динамо», «Кривбасс», «Верес», ЦСКА-Борисфен, «Металлист», запорожский «Металлург» и симферопольскую «Таврию». Кроме того, в разное время возглавлял сборные Ирака и Гвинеи.