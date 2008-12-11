Новый донецкий стадион гарантирует безопасность

В Донецке на строящемся стадионе «Донбасс Арена» безопасность будет полностью соответствовать самым высоким требованиям УЕФА, выдвигаемым к пятизвездочным стадионам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона «Донбасс Арена», обеспечивать порядок в здании и в прилегающем к нему парке будет координационный центр, куда войдут сотрудники МВД, МЧС и облздрава.

В помещении «Донбасс Арены» создадут так называемый зал видеонаблюдения, куда будет стекаться информация от подготовленных по специальной программе стюартов и супервайзеров. Кроме того, по всему стадиону будут установлены датчики, сигнализация и более 300 камер видеонаблюдения. Поэтому людей в милицейской форме на стадионе практически не увидишь, подчеркнули в пресс-службе.

Но всем болельщикам, прежде чем попасть на трибуну, придется пройти через контрольно-пропускной пункт со специальным турникетом. Посетителей, вызвавших подозрение у охраны, ждет ручной досмотр.