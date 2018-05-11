Футбол есть, перезимуем!

Три украинских клуба обеспечили себе участие в футбольной весне 2009 года.

Лет эдак с десять тому назад автору довелось побывать на берегах Босфора, в Стамбуле, и именно в декабре. Не лето, конечно, но плюс 16, поэтому даже мелкий дождик, который иногда срывался с серых туч, не портил впечатление от вполне комфортной погоды.

Под вечер, после всех дел, турецкие коллеги пригласили прогуляться к морю, пляжная зона рядом. Отдыхающих здесь почти не было, зато под ярким электрическим освещением бурлила жизнь на футбольных полях, которых здесь разместилось не одно и два.

Хорошо оборудованные всем необходимым футбольным инвентарем, с искусственным газоном, они каждый вечер, как мы убедились, становились ареной для горячих поединков местной молодежи. Такая себе Копакабана по-стамбульски, играй – не хочу, летом и зимой, в будни и праздники, если Аллах позволяет.

Та прогулка по ночному пляжу на Босфоре вспомнилась вчера, когда украинские участники Лиги чемпионов в очередной раз решали проблему декабрьского перевала. Сезон завершается, аутсайдеры пакуют чемоданы на отдых в теплые края, поля в Украине замерзают, болельщик пьет пиво дома, а лидерам нужно обеспечивать результат в турнирах УЕФА, невзирая на климатические условия. Показательно - за свою историю выступлений на евроарене киевляне, например, из 12 матчей, проведенных в декабре, выиграли лишь два.

Даже динамовец нового поколения марокканец Эль-Каддури признается, что перед каникулами всегда очень сложно играть. “За 2-3 поединка до финиша уже все мы мысленно в отпуске” - говорит он.

И даже переход внутреннего чемпионата на систему “осень-весна” не решил всех вопросов зимней паузы в футбольной Украине. Целостный сезон не получается, команда N осенью и эта же команда весной - два разных впечатления. В следующем году, в феврале, когда уже три наших участника будут выступать на стадии 1/16 Кубка УЕФА, проблема сохранения и даже усиления командной игры, надлежащей мотивации на стадии подготовки встанет во всей своей остроте перед тренерами и игроками.

Но, в конечном итоге, это будет потом, а пока имеем приятную возможность поздравить харьковский “Металлист”, донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо” с успешным завершением первой половины еврокубкового сезона 2008/2009. Этот год можно назвать одним из самых удачных для украинских клубов, повторением успеха 2005 года, когда в Кубке УЕФА играли «Динамо», «Шахтер» и «Днепр» .

В настоящее время в рейтинге УЕФА Украина закрепилась на 10 месте, а в реестре лучших клубов мира “Динамо” и “Шахтер” занимают 24 и 36 места соответственно, между прочим, это лучшие показатели среди команд бывшего Союза.

Но есть ли шансы у наших отечественных грандов продвинуться дальше, например, замахнуться на Кубок УЕФА?

Здесь, как по мне, пока еще вырисовываются скорее эмоциональные надежды, чем реальные основания.

Оба украинских ведущих клуба начинали очередной евросезон с большими авансами, чувствуя должок перед своими болельщиками. Особые надежды на старте подавали динамовцы, а вот горняки мощно “наддали” на финише. Однако результат показали одинаковый: третье место в группе Лиги чемпионов, позади лишь откровенные аутсайдеры, которые набрали по одному-два очка.

Группа С В Н П М О 1 Барселона 4 1 1 18-8 13 2 Спортинг 4 0 2 8-8 12 3 Шахтер 3 0 3 11-7 9 4 Базель 0 1 5 2-16 1

Группа G В Н П М О 1 Порту 4 0 2 9-8 12 2 Арсенал 3 2 1 11-5 11 3 Динамо 2 2 2 4-4 8 4 Фенербахче 0 2 4 4-1 2

Как и раньше, натужно даются голы, этот основной показатель игры команды. “Шахтер” почти половину всех забитых мячей отгрузил “Базелю”, да еще тройку - второму составу «Барселоны», а киевляне в нападении вообще были очень скромными, больше одного в матче не забивали.

Хотя связка Бангура - Милевский казалась очень перспективной, по крайней мере в чемпионате страны они разрывали почти любую оборону, заколотив на двоих 20 мячей (12+8).

Однако эти местные успехи не нашли подтверждения на еврокубковом уровне, к сожалению.

Особенно разочаровал Бангура. Его вчерашнее выступление против стамбульцев было показательно беспомощным и замена напрашивалась еще в первом тайме. Гвинеец просто выпадал из игры, без конца “гулял” по офсайдам и даже в единственной результативной атаке киевлян на 20 минуте тоже очутился там, хорошо, что Милевский прочитал эту ситуацию и не ему отдавал пас.

Ну, а сам Артем получил репутацию самого полезного игрока в нашем футболе, успевая и забивать, и голевые передачи делать. И в чемпионате, и в матчах ЛЧ свои атакующие действия динамовцы привычно строят именно через него. Не знаешь, кому отдать мяч, отдай Милевскому - что-то подобное просматривается в тренерских установках Юрия Семина.

Конечно, не может не вызывать вопросов манера нападающего принимать мяч преимущественно спиной к воротам соперника, его склонность к падениям где нужно и не нужно.

Но здесь уместно вспомнить Виталия Старухина, яркого форварда “Шахтера” 70-х годов. Тоже был любитель эффектных падений, подставлений в надежде на фол защитников. Уже все арбитры Союза знали эти его хитрости и почти не реагировали на них, но однажды в каком-то еврокубковом матче Старухин, помнится, опять упал в штрафной площадке, и что же - судья без колебаний указал на “точку”.

Следовательно, классный футболист должен знать, где упасть, а где побороться за мяч, за позицию, до последнего, сколько бы соперников не висело на нем.

Во вчерашнем поединке на динамовцев, конечно, давила необходимость обеспечить результат, не проиграть. Соответственно, матч против «Фенербахче» не назовешь яркой страницей в летописи клуба

Удивительным образом этот матч стал своеобразным римейком игры этих команд в Стамбуле - много борьбы по всему полю, однако почти без острых моментов у ворот.

На послематчевой пресс-конференции Семин сетовал на нехватку мастерства в нападении. «Все развивалось хорошо, но не было последнего паса. Возможно, не хватило мастерства», - признал он.

Да, владение мячом остается проблемным аспектом в игре всех трех наших представителей в еврокубках. Вспомните, как умело и непринужденно «возила» горняков молодежь «Барселоны», как тратили попусту динамовцы многочисленные шансы провести результативную контратаку, просто утыкаясь в защиту соперника и не находя лучшего продолжения...

Есть, есть над чем работать, если хотим выполнять не только программу-минимум на сезон.

Хотя в случае Семина это, бесспорно, можно считать тренерским успехом.

После череды фиаско доморощенных динамовских тренеров именно он отважился на омоложение команды, посадив героев вчерашних дней на скамью глубокого запаса. У команды появилось второе дыхание, какой-то особенный микроклимат чувствуется. Угадал тренер и с «точечными» приобретениями как то Роман Еременко, Станислав Богуш, которые на диво легко вписались в новый ансамбль и даже стали в нем заметными фигурами.

Можем сетовать, что с таким «хирургическим вмешательством» руководители клуба несколько затянули, несколько сезонов было потеряно. Но все же в настоящее время появилась надежда на возрождение прежней репутации «Динамо», есть на кого надеяться.

Не факт, что это произойдет сразу через несколько месяцев, но новой весны как в Киеве, так и в Харькове, и в Донецке будут ждать с особыми чувствами.

Олег Олийнык

Фото УНИАН