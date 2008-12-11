Сёмин: давайте просто признаем успех украинского футбола

Главный тренер киевского «Динамо» Юрий Сёмин вчера на послематчевой пресс-конференции прокомментировал:

игру с «Фенербахче» и выход в Кубок УЕФА

«Игра была очень сложной, ведь на кону стоял выход в Кубок УЕФА. Мы уделили много внимания оборонительным действиям. Очень много было проблем с определением состава, поскольку имелась большая группа игроков, которые не могли сегодня играть. Впрочем, те, кто смог выйти на поле, отыграли отлично, при полной самоотдаче и выполнении тех заданий, о которых договаривались.

Мы удовлетворены победой и заканчиваем год на хорошей ноте. Необходимо подчеркнуть, что три украинские команды вышли в весеннюю часть Кубка УЕФА. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить «Металлист» и «Шахтер» с успехом. Этот факт во многом говорит о силе нашего чемпионата».

главные направления работы «Динамо» в межсезонье

«В первую очередь, футболистам необходимо отдохнуть, поскольку год выдался очень тяжелым. Во-вторых, надо восстановить травмированных игроков. Это пока что самое важное.»

чего не хватило, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов

«Немного не хватило опыта. Опыта микроэпизодов, которые мы проиграли. Также не хватило объективности и удачи. Все вы видели матч в Лондоне. В моменте, когда забивался мяч в наши ворота, игрок остановил мяч рукой. В Украине за такую оплошность судью бы дисквалифицировали! В Киеве лондонцы также забили нам с нарушением правил – из офсайда. Еще нам не хватило внимания на последних минутах.

Впрочем, мы очень достойно играли с лучшими командами Европы. Кто пишет, что «Арсенал» играл с нами неосновным составом, пусть посмотрят, какой состав у них основной, а какой – нет. Лондонцы играли и с нами, и с «Челси» практически одним составом. Так что давайте просто признаем успех украинского футбола. Еще раз хотел бы поблагодарить вас, журналистов, но хотелось бы ощущать от вас поддержку, а не только слушать критику», - цитирует Сёмина пресс-служба ФК "Динамо Киев".