Результаты матчей Лиги Чемпионов
Динамо выходит в Кубок УЕФА
Завершились матчи завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах E-H:
Группа E МЮ - Ольборг 2:2 (Тевес 3, Руни 52 - Якобсен 31, Курт 45)
Селтик - Вильярреал 2:0 (Мелони 14, МакГиди 45)
У МЮ - 10 очков, у Вильярреала - 9, у Ольборга - 6, у Селтика - 5.
Группа F
Стяуа - Фиорентина 0:1 (Джилардино 66)
Лион - Бавария 2:3 (Гову 53, Бензема 68 - Клозе 11, 37, Рибери 34)
У Баварии 14 очков, у Лиона - 11, у Фиорентины - 6, у Стяуа - 1 очко.
Группа G Порту - Арсенал 2:0 (Алвеш 38, Лопес 54)
Динамо - Фенербахче 1:0 (Еременко 20)
У Порту 12 очков, у Арсенала - 11, у Динамо - 8, у Фенербахче - 2 очка.
Группа H
Ювентус - БАТЭ 0:0
Реал - Зенит 3:0 (Рауль 25, 57, Роббен 50)
У Ювентуса и Реала по 12 очков, у Зенита - 5, у БАТЭ – 3 очка.
Напомним, что вчера состоялись матчи в группах A-D:
Группа А
Челси - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)
Рома - Бордо 2:0 (Бриги 61, Тотти 79)
У Ромы 12 очков, у Челси - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.
Группа B
Панатинаикос - Анортосис 1:0 (Карагунис 69)
Вердер - Интер 2:1 (Писарро 63, Розенберг 81 - Ибрагимович 88)
У Панатинаикоса - 10 очков, у Интера - 8, у Вердера - 7, у Анортосиса - 6.
Группа C
Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76)
Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)
У Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.
Группа D
Марсель - Атлетико 0:0
ПСВ - Ливерпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Риера 68, Нгог 77)
У Ливерпуля - 14 очков, у Атлетико - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.