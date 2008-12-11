Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах E-H:

Группа E МЮ - Ольборг 2:2 (Тевес 3, Руни 52 - Якобсен 31, Курт 45)

Селтик - Вильярреал 2:0 (Мелони 14, МакГиди 45)

У МЮ - 10 очков, у Вильярреала - 9, у Ольборга - 6, у Селтика - 5.

Группа F

Стяуа - Фиорентина 0:1 (Джилардино 66)

Лион - Бавария 2:3 (Гову 53, Бензема 68 - Клозе 11, 37, Рибери 34)

У Баварии 14 очков, у Лиона - 11, у Фиорентины - 6, у Стяуа - 1 очко.

Группа G Порту - Арсенал 2:0 (Алвеш 38, Лопес 54)

Динамо - Фенербахче 1:0 (Еременко 20)

У Порту 12 очков, у Арсенала - 11, у Динамо - 8, у Фенербахче - 2 очка.

Группа H

Ювентус - БАТЭ 0:0

Реал - Зенит 3:0 (Рауль 25, 57, Роббен 50)

У Ювентуса и Реала по 12 очков, у Зенита - 5, у БАТЭ – 3 очка.

Напомним, что вчера состоялись матчи в группах A-D:

Группа А

Челси - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)

Рома - Бордо 2:0 (Бриги 61, Тотти 79)

У Ромы 12 очков, у Челси - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.

Группа B

Панатинаикос - Анортосис 1:0 (Карагунис 69)

Вердер - Интер 2:1 (Писарро 63, Розенберг 81 - Ибрагимович 88)

У Панатинаикоса - 10 очков, у Интера - 8, у Вердера - 7, у Анортосиса - 6.

Группа C

Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76)

Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)

У Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.

Группа D

Марсель - Атлетико 0:0

ПСВ - Ливерпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Риера 68, Нгог 77)

У Ливерпуля - 14 очков, у Атлетико - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.