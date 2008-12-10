В Польше арестовали еще двух судей, подозреваемых в «футбольной мафии»

В Польше за последние два дня арестовали еще двух известных футбольных судей, которых подозревают в коррупции.

Как пишет сегодня Gazeta Wyborcza, с момента разоблачения преступной группы, так называемой «футбольной мафии», которая проводила договорные матчи и устанавливала их результаты, в августе 2005 года, задержаны уже 179 человек, среди которых футбольные судьи, тренеры, президенты клубов, руководители федерации футбола (PZPN).

Один из задержанных Гжегож Г. (фамилия, в соответствии с польским законодательством, не разглашается) в марте в интервью Gazeta Wyborcza отвергал обвинения в коррупции.

Он также назвал преувеличенным коррупционный скандал в польском футболе, отмечая, что в Польше можно быть честным футбольным судьей.

Прокуратура в городе Вроцлав сегодня должна выдвинуть ему обвинение.

«Гжегож замешан в чем-то таком? Шок», - сказал представитель Польской федерации футбола (PZPN), комментируя сообщение об аресте Гжегожа Г.

Другому судье, которого задержали в понедельник, Ярославу Ж. выдвинуто восемь обвинений, в том числе, участие в «футбольной мафии».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года PZPN после громких коррупционных скандалов переизбрал руководство.

Новым главой федерации стал бывший футболист и сенатор, 58-летний Гжегож ЛЯТО, который сменил на этом посту 55-летнего бывшего журналиста и спортивного деятеля Михала ЛИСТКЕВИЧА.