Секретариат Президента обещает помочь хоккейному клубу ”Сокол”

Секретариат Президента обещает помочь с финансовым обеспечением хоккейному клубу “Сокол” (Киев).

Как передает спортивное интернет-издание Champion, в четверг состоялась встреча главного тренера “Сокола” Александра СЕУКАНДА и генерального менеджера клуба Василия ФАДЕЕВА с руководителем службы гуманитарной политики Секретариата Маркияном ЛУБКИВСКИМ.

В.ФАДЕЕВ рассказал, что во время встречи М.ЛУБКИВСКИЙ передал им слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что он поддерживает украинский хоккей. Также руководитель гуманитарного ведомства Секретариата пообещал заняться проблемами клуба, найти для команды солидного спонсора, а также договориться о сохранении команды на бюджетном финансировании Киева, как это было раньше.

По словам В.ФАДЕЕВА, сейчас “Сокол” не имеет достаточного финансирования из городского бюджета, а для полноценного функционирования команды и борьбы за призовые места в открытом чемпионате Беларуси клубу нужно 5 млн. гривен в год.

В мае А.СЕУКАНД встречался с В.ЮЩЕНКО, и тогда Президент обещал свою помощь.

Ранее “Соколом” занимался бывший мэр Киева, президент Федерации хоккея Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и команда имела регулярное финансирование из городского бюджета, однако новый мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после своего прихода к власти отказался поддерживать клуб.