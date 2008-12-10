Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи завершающего тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах A-D:

Группа А

Челси - Клуж 2:1 (Калу 40, Дрогба 71 - Коне 55)

Рома - Бордо 2:0 (Бриги 61, Тотти 79)

У Ромы 12 очков, у Челси - 11, у Бордо - 7, у Клужа - 4.

Группа B

Панатинаикос - Анортосис 1:0 (Карагунис 69)

Вердер - Интер 2:1 (Писарро 63, Розенберг 81 - Ибрагимович 88)

У Панатинаикоса - 10 очков, у Интера - 8, у Вердера - 7, у Анортосиса - 6.

Группа C

Барселона - Шахтер 2:3 (Сильвиньо 59, Бускетс 83 - Гладкий 31, 58, Фернандиньо 76)

Базель - Спортинг 0:1 (Янник 19)

У Барселоны 13 очков, у Спортинга - 12, у Шахтера - 9, у Базеля - 1.

Группа D

Марсель - Атлетико 0:0

ПСВ - Ливерпуль 1:3 (Лазович 36 - Бабель 45, Риера 68, Нгог 77)

У Ливерпуля - 14 очков, у Атлетико - 12, у Марселя - 4, у ПСВ - 3.

Завтра состоятся матчи (в скобках - очки):

Группа E: МЮ (9) - Ольборг (5), Селтик (2) - Вильярреал (9)

Группа F: Лион (11) - Бавария (11), Стяуа (1) - Фиорентина (3)

Группа G: Динамо (5) - Фенербахче (2), Порту (9) - Арсенал (11).

Группа H: Ювентус (11) - БАТЭ (2), Реал (9) - Зенит (5).