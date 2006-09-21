В Нью-Йорке назвали дату поединка между Кличко и Броком

11 ноября Владимир КЛИЧКО проведет бой в защиту титула чемпиона мира по боксу по версиям IBF и IBO против американца Кальвина БРОКА.

Как сообщает официальный сайт братьев Кличко, об этом на днях сообщили на пресс-конференции в Нью-Йорке участники поединка.

Каждый из боксеров заверил болельщиков в своей победе.

В.КЛИЧКО отметил, что в этом бою впервые будет защищать титул чемпиона мира по версиям IBF и IBO в тяжелом весе.

“К.БРОК - очень сильный боец. У него очень хорошая основа бокса, которую он получил на любительском ринге. Он молод и полон желания завоевать титул чемпиона мира. На мне, как на чемпионе, в этом поединке лежит очень большая ответственность, поскольку отстоять титул куда сложнее, чем завоевать его”, - сказал В.КЛИЧКО.

Он сообщил, часть средств – 250 тыс. долларов, полученных от продажи билетов на поединок, пойдет на выполнение программы ЮНЕСКО «Образование для детей в лишении» в Намибии.

В свою очередь, К.БРОК поблагодарил В.КЛИЧКО за избрание его в качестве соперника и выразил надежду, что выигрывает бой.

Он отметил, что его мало волнует то, что говорят и думают о нем эксперты. “Я выхожу на ринг, чтобы побеждать и уверенно делаю это. Я выйду в ринг, чтобы остаться непобежденным и стать чемпионом мира», - заверил К.БРОК.

Поединок будет показан в прямой трансляции в 110 странах.

31-летний К.БРОК на профессиональном ринге провел 28 боев и 24 из них выиграл нокаутом.