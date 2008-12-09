В Донецке милиционеры и ультрас сыграли в футбол (фото)

В Донецке состоялся матч по мини-футболу между командами милиционеров и фанов-ультрас.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, матч стал "продолжением диалога о взаимопонимании и сотрудничестве между фанатским движением и правоохранителями".

7 декабря команде облуправления милиции противостояла команда "DreamTeam", которая представляла движение фанатов "Za Boys Ultra" футбольного клуба "Шахтер". Матч завершился победой милиционеров со счетом 5:2. В память об игре ее участники получили призы.

Как отметил начальник областной милиции генерал Николай КУПЯНСКИЙ, "донецкие фанаты - самые организованные в стране". "Однако и им, и сотрудникам милиции необходимо быть более толерантными, с уважением относиться и к культуре фанатского движения, и уважать закон", - сказал Н.КУПЯНСКИЙ. При этом он выразил надежду, что в будущем у стражей порядка и ультрас "не будет недоразумений ни на спортивных аренах, ни в других общественных местах".

В свою очередь, один из лидеров фанатского движения "Za Boys Ultra" по имени Андрей заверил, что фаны совместно с правоохранителями постараются сделать так, "чтобы людям было интересно приходить на футбольные матчи".

Фото с официального сайта ФК "Шахтер"