Луческу хочет поквитаться с «Барселоной»

Главный тренер донецкого ФК "Шахтер" Мирча ЛУЧЕСКУ обещает, что сегодня в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА его команда попытается взять реванш у "Барселоны" за поражение в донецком матче 1 октября.

Об этом М.ЛУЧЕСКУ заявил на предматчевой пресс-конференции в Барселоне, сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера".

"Попытаемся взять реванш за то поражение, которое мы потерпели в Донецке. Считаю, счет тогда не соответствовал тому, что было на футбольном поле", - сказал наставник "горняков".

Он признал, что "это последняя игра в группе, матч, который ничего не решает, все команды заняли свои места". "Но в то же время этот поединок важен для имиджа обеих команд", - подчеркнул М.ЛУЧЕСКУ.

Он отметил, что "в этой игре, конечно, намного проще "Барселоне", у которой чемпионат продолжится". "Я же беспокоюсь только об одном - чтобы у наших игроков не было отпускного настроения, и многие не думали о том, что чемпионат уже закончился. Надеюсь, к началу завтрашнего матча игроки нашей команды подойдут в состоянии полной готовности", - указал тренер "Шахтера".

Он также заметил, что "очень высоко" оценивает игру "Барселоны" и "очень сильно" впечатлен работой ее главного тренера Хосепа ГВАРДИОЛЫ.

"Он очень гибко поступил, дав возможность отдохнуть ключевым игрокам (на матч с "Шахтером" не выйдут несколько ведущих игроков основного состава "Барселоны" - УНИАН). Поэтому в этот раз он выпустит на поле самых мотивированных игроков, которые есть на сегодняшний день. Я ожидаю, что будет очень жесткая игра", - заключил М.ЛУЧЕСКУ.