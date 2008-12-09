Шахтер больше не будет возить болельщиков за границу

Руководство донецкого Шахтера решило сократить некоторые расходы, связанные с маркетинговой деятельностью.

Уже объявлено, что болельщики на выездные матчи летать за счет клуба больше не будут. В такие поездки обычно Шахтер отправлял три самолета: один - с командой и два - с болельщиками.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, сокращению подвергнутся проекты, связанные с маркетинговой деятельностью.

"Мы уменьшим траты, которые можно назвать имиджевыми. Вплоть до рекламы матчей Шахтера", - заявил Палкин.

Football.ua