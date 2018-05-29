Как прекратятся ”бессмысленные дискуссии” по НАТО

Заседание Совета нацбезопасности и обороны, на которое и новый председатель Секретариата Президента Балога, и “Наша Украина” в своем заявлении возлагали надежду относительно возобновления курса президента Ющенко на вступление в НАТО, - сам Ющенко завершил коротким требованием к политикам не вести “бессмысленные дискуссии” на эту тему.

По его мнению, высказанную СМИ, курс изменить невозможно, он заложен в Универсале, в законе об основах национальной безопасности и в решениях СНБО, притом еще при предыдущем президенте.

Кроме того, Ющенко прибавил, что в настоящее время речь идет не о вступлении в НАТО, а лишь о новом этапе на этом пути. И не нужно спекулировать...

Очевидно, уже нет смысла напоминать президенту, что “спекуляции” и “бессмысленные”, как теперь выяснилось, дискуссии относительно НАТО, как, впрочем, и относительно языка, федерализма и тому подобное, - начал именно он в виде круглого стола, который завершился Универсалом национального единства. В настоящее время это уже не суть важно.

Но в последней речи главы государства не хватало лишь заверения, что он целиком и полностью поддерживает заявление премьера Януковича в Брюсселе о неготовности Украины к ПДЧ, а также постановление ВР о поддержке этого заявления.

И что он также присоединяется к “выволочке”, которую сделал Янукович министрам Президента на заседании правительства перед заседанием СНБО.

И вообще разделяет мнение премьера, что у него, Президента, желания превышают возможности...

Вместо этого Ющенко выразил согласие на распределение полномочий между президентом и правительством, с одним условием – чтобы не было попыток узурпации.

Но теперь “попыток узурпации” со стороны правительства и не будет, потому что нет нужды. Президент как главнокомандующий и руководитель внешнего курса и курса безопасности страны фактически сам передал эти полномочия главе правительства.

Этим он подтвердил мнение коммунистов о том, что должность Президента Украине просто не нужна.

А также дал повод парламентской коалиции, а возможно, и оппозиции, в этом контексте сразу перейти к самому модному в настоящее время прагматичному подходу: поставить вопрос... Нет, не об изменениях в Конституцию – это еще будет, но позже.

В настоящее же время достаточно начать перераспределение бюджетных средств, которые идут на содержание института Президента, в более полезных целях. В конечном итоге, этими средствами можно закрыть несколько социальных дыр, которые возникли в правительственном проекте бюджета в связи с новой, “инновационной” моделью экономического развития.

Но вернемся собственно к курсу внешней политики и политики безопасности, возможно, в последний раз, к “бессмысленным дискуссиям”.

Конец этим спорам положили не слова Президента Ющенко, который уже ничего здесь не решает, а постановление ВР относительно поддержки заявления Януковича.

Постановление это, кроме политического заявления, содержит еще и решение о скорейшем одобрении закона об особенностях присоединения Украины к любым военным или военно-политическим блокам.

И такой проект закона давно зарегистрирован в Верховной Раде. Содержание его очень простое и короткое. Он устанавливает, что любые шаги, направленные на вступление или присоединение к любому блоку (не обязательно НАТО, возможно, и к Ташкентскому пакту), могут осуществляться только и исключительно после всеукраинского референдума.

Это – как раз и есть принципиальная альтернатива текста Универсала, где сказано, напротив, что сначала осуществляются подготовительные шаги для сближения с НАТО, а уже потом проводится референдум.

Очевидно, никто не сомневается, что закон о таких особенностях присоединения к блокам будет успешно одобрен нынешней антикризисной коалицией, а там и сам референдум будет назначен . Нельзя даже исключать, что для ускорения процесса пригодятся даже те 3 миллиона подписей, которые собрала во время избирательной кампании СДПУ(о), и которые до сих пор не получили определенности со стороны ЦИК. Впрочем, это уже чистая технология...

А вот откровенное намерение правительства, как это подтвердил вице-премьер Табачник, использовать 5 млн. гривен из бюджета для информирования населения относительно НАТО, исходя из уже устоявшихся взглядов на этот блок большинства населения, - это не только дополнительная пощечина Президенту, но и прямой выпад против самого НАТО.

В практическом же смысле вопрос, по-видимому, будет поставлен или об изменении распорядителя этих средств, когда из МИД они будут переданы, скажем, в Гостелерадио во главе с вновь назначенным его председателем Прутником, или о смене министра иностранных дел, как это уже предлагает лидер коммунистов Симоненко.

Впрочем, не исключено, что будет сделано и то, и другое...

Конечно, и упомянутый закон об особенностях присоединения к блокам, и сам бюджет Президент может заветировать. Так же, как в случае осуществления угрозы Симоненко относительно увольнения министров Гриценко и Тарасюка, может воспользоваться остатками своих полномочий, чтобы заблокировать назначение других лиц на их место.

Но это – чистая теория.

Во-первых, бюджет, который в настоящее время вызывает столько шумихи, в результате доработки таким способом учтет интересы Президента и его Секретариата, что лишит Ющенко оснований его ветировать.

Во-вторых, вето на закон об особенностях вступления в блоки может быть преодолено с помощью БЮТ, который ни Универсала не подписывал, ни в предвыборной кампании никогда о своем отношении к НАТО даже не заикался. А о наращивании электората, не важно, с какими “геополитическими” взглядами, заботится всегда.

В-третьих, президентские министры, как уже дал понять после замечаний Януковича господин Гриценко, и дальше будут придерживаться свои ПРОНАТОВСКИХ взглядов. Но при отсутствии бюджетного финансирования разве что будут делиться ими с премьером в канун его заграничных визитов. Но в отставку в знак верности Президенту не пойдут, что бы там ни было...

Так прекратятся не только бессмысленные дискуссии относительно НАТО, но и сам курс.

При этом вовсе не идет речь о том, что Россия, получив окончательную гарантию, что НАТО не приблизится к одной из ее границ, смилуется над правительством Януковича и по крайней мере остановит повышение цен на газ.

Напротив, именно видя уже практически необратимый геополитический тупик Украины, она начнет настоящий энергетический шантаж, а то и просто начнет прибирать к рукам промышленные потуги наших олигархов.

И нет никаких объяснений, почему бы это ЕС должен был при таких условиях со своей стороны смиловаться над этими олигархами и создать для их экспорта у себя тепличные условия, над чем вроде бы усердно работают в настоящее время Ющенко с Януковичем.

Возможно, тогда был бы смысл вернуться к курсу на НАТО?

Но как раз именно тогда это уже будут совсем бессмысленные дискуссии и спекуляции.

Ирина Погорелова,“Політичні хроніки”, специально для УНИАН