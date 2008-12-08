Алиев остается в Динамо

Вчера главный тренер киевского Динамо заявил, что полузащитник Александр Алиев не собирается покидать его команду и переезжать в Россию.

Помимо слухов о переходе Алиева в один из российских клубов Юрий Семин опроверг получившую распространение информацию о том, что нескольких киевлян Сергей Овчинников приглашает в Кубань.

Юрий Семин: "Сейчас самый сезон для информационных "уток". Придется их "отстреливать". Алиев остается в киевском Динамо. Он играл в последнем матче чемпионата Украины с Ильичевцем и очень нужен нам.

Насчет перехода куда-либо каких-то киевских динамовцев ничего не знаю. Хотя, как и у любого большого клуба, у нас есть группа сильных игроков, не всегда попадающих в состав. И с ними всякое может произойти".

Football.ua