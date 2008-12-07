Сборная Афганистана - чемпион мира по футболу среди бездомных

Сборная Афганистана стала победительницей чемпионата мира по футболу среди бездомных, обыграв в финальном матче российскую команду.

Финальный матч турнира, проходившего в Мельбурне (Австралия), завершился со счетом 5:4 в пользу сборной Афганистана. В концовке россияне устроили штурм ворот соперника, но чудеса творил голкипер Абдул Орфан.

Сборная Афганистана выиграла в Мельбурне все свои матчи. Представители этой азиатской страны выиграли чемпионат для бездомных впервые в истории.

Чемпионат мира среди бездомных проводился в шестой раз, в соревнованиях приняли участие сборные 56 стран. Турнир длился неделю, за это время состоялись 349 матчей. Формат матча: длительность 14 минут; в игре принимают участие по четыре человека (три полевых и один вратарь) с каждой стороны, а также по четыре запасных; замены по ходу игры разрешены; размеры площадки - 22х16 метров.

По регламенту чемпионата мира для бездомных к участию в нем допускаются спортсмены-любители, не имеющие определенного места жительства по состоянию на июль 2007 года, а также проходящие лечение от наркотической или алкогольной зависимости.

Предыдущие чемпионы мира среди бездомных: Австрия (2003), Италия (2004), Италия (2005), Россия (2006), Шотландия (2007).

В 2009 году турнир примет итальянский Милан, в 2010-м он пройдет в одном из городов Южной Америки.

РИА “Новости”