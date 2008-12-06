Результаты 16-го тура английской Премьер-лиги
23:12, 06 декабря 2008Спорт
2484
Пятерка лидеров делает "свою игру"
Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги
Фулхэм - Манчестер Сити 1:1
Арсенал - Уиган 1:0 (Адебайор 16)
Блэкберн - Ливерпуль 1:3 (Санта Крус 86 - Хаби Алонсо 69, Бенаюн 79, Джеррард 90)
Болтон - Челси 0:2 (Анелька 9, Деку 21)
Халл Сити - Миддлсбро 2:1 (Тернбулл 82 автогол, Кинг 85 пен. - Тунджай 79)
Ньюкасл - Сток Сити 2:2 (Оуэн 8, 24 - Сидибе 60, Абдулайе Файе 90)
МЮ - Сандерленд 1:0 (Видич 90+1)
Таким образом, команды, занимающие пять первых мест в таблице - Ливерпуль, Челси, Арсенал, МЮ, Халл Сити - забирают по три очка
7 декабря состоятся матчи Вест Бромвич - Портсмут, Эвертон - Астон Вилла, а 8-го - Вест Хэм - Тоттенхэм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter