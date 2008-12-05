Министр: туристы должны пройти обязательную регистрацию

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА считает, что для предупреждения несчастных случаев с туристами в Крымских и Карпатских горах нужно ввести регистрацию туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня после завершения учений сотрудников МЧС, которые проходили вблизи Гурзуфа.

«Я думаю, что здесь нам нужно максимально работать на законодательном уровне, чтобы максимальное количество туристов регистрировалось. Тем более регистрация бесплатная», - сказал он.

Объясняя необходимость таких действий, В.ШАНДРА сообщил, что только в этом году в аварийно-спасательных отрядах Крыма были официально зарегистрировані 218 тыс. туристов и ни один из них не пострадал.

«Это значит - туристы прошли инструктаж, было проверено их снаряжение, они были на контроле и в случае какой-то ситуации спасательные группы их спасали», - отметил В.ШАНДРА, добавив, что в то же время в результате чрезвычайных событий в Крыму погибли 36 туристов, которые не были зарегистрированы в аварийно-спасательных отрядах.

По его словам, сегодня официально регистрацию проходят лишь 20% туристов из общего количества приезжающих на отдых в горы.