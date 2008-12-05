Известный боксер, депутат Киевского городского совета и глава одноименной фракции Виталий КЛИЧКО заявил, что вернулся в спорт ненадолго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда» в Украине».

«Я не собираюсь ставить рекорды по возрасту. Я понимаю, что есть силы, есть достаточно пороха в пороховницах – сухого, неиспользованного, но, тем не менее, я вернулся, продолжил свою спортивную карьеру не на очень длинный промежуток времени. Я думаю, не стоит представлять, что Виталий КЛИЧКО будет боксировать до сорока лет», - сказал В.КЛИЧКО.

На вопрос, чем он будет заниматься, после того как оставит спорт, В.КЛИЧКО сказал, что останется в политике. При этом он подчеркнул, что сегодня, несмотря на тренировки, ведет полноценную политическую работу во фракции своего блока в Киевсовете.

«Сегодня я встал в шесть утра, позанимался в спортзале, а в девять был уже в офисе», - сказал В.КЛИЧКО.

По словам В.КЛИЧКО, сегодня блок работает над тем, чтобы в его ряды вошли новые люди, которые поддерживают позиции блока, являются принципиальными и ставят перед собой амбициозные задачи. Он доволен тем, что уже сейчас блок намного опытнее и сильнее, чем два года назад.

«Мы набираем силу и в ближайшее время мы сможем о себе заявить еще громче», - сказал В.КЛИЧКО.

Отвечая на вопрос, можно ли сейчас говорить о том, что В.КЛИЧКО и его блок выйдут на всеукраинский политический уровень, В.КЛИЧКО ответил: «Мы можем говорить о всеукраинском уровне, потому что Киев – это не только лишь «островок» в Украине. Все процессы взаимосвязаны, и мы можем говорить не только о киевском, но и о всеукраинском уровне. Более конкретно на сегодня я не готов вам ответить. Ложка дорога к обеду».

Говоря о том, не собирается ли он привлечь в политику своего брата Владимира КЛИЧКО, Виталий КЛИЧКО сказал, что пока его брат всецело концентрируется на спорте. В то же время, по его словам, Владимир отслеживает все политические события, которые происходят в Украине, и поэтому не исключил, что он может заняться политикой в будущем.

«На сегодняшний день, может быть, он накапливает критическую массу, чтобы сделать тот или иной шаг», - отметил В.КЛИЧКО-старший.

На прямой линии он также признался, что мечтает о том, чтобы в семью КЛИЧКО попал пояс чемпиона мира по боксу – тот единственный пояс, который еще не завоевали братья. «Остался один пояс… Если не будет матча-реванша с Ленноксом ЛЬЮИСОМ, я держу кулаки за Николая ВАЛУЕВА. И меня интересует ВАЛУЕВ не только как самый большой боксер за историю профессионального бокса, а как обладатель титула чемпиона мира. Я мечтаю, чтобы все (титулы – УНИАН), а остался только лишь один последний титул – чемпион мира, который гуляет где-то там с ВАЛУЕВЫМ вместе, чтоб этот пояс точно также был в семье КЛИЧКО», - сказал В.КЛИЧКО.