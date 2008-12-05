Владимир Кличко перед боем с Рахманом провел 100 раундов спаррингов

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO украинец Владимир КЛИЧКО в ходе подготовки к матчу с американцем Хасимом РАХМАНОМ провел на Мальорке около 100 раундов поединков с десятком спарринг-партнеров, часть из которых - боксеры-любители, а часть – профессионалы. Об этом сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО.

КЛИЧКО-младший уверен, что в матче с ним Хасим РАХМАН будет сверхмотивирован. "Прежде всего, я ожидаю от него агрессии, - приводит слова В.КЛИЧКО сайт. – Х.РАХМАН - высокомотивированный спортсмен. Ведь на кону стоят три чемпионских пояса, и этому бою уделяется очень много внимания. К тому же, надо понимать, что в профессиональном боксе материальная сторона играет не самую последнюю роль. Команда моего противника отлично понимает, что победа надо мной очень выгодна в ближайшем будущем с финансовой точки зрения. Так что, думаю, Х.РАХМАН покажет намного больше, чем он может в действительности".

7 декабря КЛИЧКО-младший переедет в немецкий Маннгейм, где продолжит подготовку к назначенному на 13 декабря бою с Х.РАХМАНОМ. Американский боксер заменил обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF Александра ПОВЕТКИНА, который получил серьезную травму ноги во время подготовки к бою с Владимиром КЛИЧКО.