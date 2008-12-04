Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА

22:32, 04 декабря 2008
Спорт
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Во всех матчах счет открыт

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Кубка УЕФА

Группа E

Вольфсбург - Портсмут 2:2 (Дзеко 3, 23 - Дефо 11, Мвуемба 14)

Херенвеен - Брага 1:1 (Сибон 19 - Куеста 35)

Группа F

Астон Вилла - Жилина 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стивар 19)

Славия - Гамбург 0:1 (Олич 30)

Группа G

Копенгаген - Русенборг 0:1 (Иверсен 33)

Валенсия - Брюгге 0:1 (Алькарас 19)

Группа H

Нанси - ЦСКА 1:2 (Зерка 5 - Лав 23, Рамон 33)

Лех - Депортиво 1:1 (Ренгифо 41 - Колотто 3)

 

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