Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА
22:32, 04 декабря 2008Спорт
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Во всех матчах счет открыт
Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Кубка УЕФА
Группа E Вольфсбург - Портсмут 2:2 (Дзеко 3, 23 - Дефо 11, Мвуемба 14)
Херенвеен - Брага 1:1 (Сибон 19 - Куеста 35)
Группа F
Астон Вилла - Жилина 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стивар 19)
Славия - Гамбург 0:1 (Олич 30)
Группа G Копенгаген - Русенборг 0:1 (Иверсен 33)
Валенсия - Брюгге 0:1 (Алькарас 19)
Группа H
Нанси - ЦСКА 1:2 (Зерка 5 - Лав 23, Рамон 33)
Лех - Депортиво 1:1 (Ренгифо 41 - Колотто 3)
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