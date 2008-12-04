Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА

Во всех матчах счет открыт

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Кубка УЕФА Группа E Вольфсбург - Портсмут 2:2 (Дзеко 3, 23 - Дефо 11, Мвуемба 14) Херенвеен - Брага 1:1 (Сибон 19 - Куеста 35) Группа F Астон Вилла - Жилина 1:2 (Дельфонесо 28 - Лейтнер 15, Стивар 19) Славия - Гамбург 0:1 (Олич 30) Группа G Копенгаген - Русенборг 0:1 (Иверсен 33) Валенсия - Брюгге 0:1 (Алькарас 19) Группа H Нанси - ЦСКА 1:2 (Зерка 5 - Лав 23, Рамон 33) Лех - Депортиво 1:1 (Ренгифо 41 - Колотто 3)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter