Шева забил невероятный гол (видео)

Главный тренер "Милана" Карло Анчелотти сказал, что поражение в 1/8 Кубка Италии от "Лацио" (1:2) не так важно для команды, как отличная игра форварда Андрея Шевченко, который забил первый мяч в этом сезоне за клуб.

"Мы не переживаем трудные времена, - приводит слова Анчелотти channel4. И поражение не является ударом для нас. Уверен, мы вернемся к своей прежней игре уже в воскресном матче Серии А с "Катаньей".

Главное, что сегодня Шевченко прекрасно себя проявил, став автором гола. После исключения Эмерсона нам было тяжело играть, а в конце мы поплатились за это, потратили много энергии, но смирились с поражением. Команда показала достойную игру, а соперник показывал не менее качественный футбол.

Видео гола Шевченко

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