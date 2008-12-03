УЕФА предупредила «Металлист»

Харьковский "Металлист" выступил с официальным обращением к своим болельщикам, проинформировав их о том, что УЕФА вынесла предупреждение команде из-за непозволительных действий фанатов.

"На факс футбольного клуба "Металлист" пришло письмо из штаб-квартиры УЕФА, которая располагается в швейцарском городе Ньоне. В этом письме УЕФА сообщает руководству клуба о том, что 18 сентября на выездном матче в Стамбуле "Бешикташ" — "Металлист" нашими болельщиками в районе 88-й минуты были зажжены два файера. Решение УЕФА было следующим: предупредить футбольный клуб "Металлист", за повторные подобные действия последуют штрафные санкции", — говорится в обращении "Металлиста".

Чемпионат.ру