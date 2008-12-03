Блохина уволили во время банкета
09:33, 03 декабря 2008Спорт
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Чемпионат закончился во всех смыслах
Экс-тренер российского клуба ФК "Москва" Олег Блохин был освобожден от своей должности на банкете по случаю окончания сезона. Об этом Блохин рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".
"Официально мне заявили об этом в среду на банкете команды по случаю окончания сезона. Мне тоже так кажется. Непростой, мягко говоря, сезон остался позади. Приходишь на банкет, чтобы с ребятами и их близкими отметить окончание чемпионата, и тут на тебе - вы уволены...", рассказал Блохин.
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