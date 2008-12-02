Самолет с греческим «Олимпиакосом» с опозданием прибыл в Харьков

Самолет чартерным рейсом Афины – Харьков с футбольной командой “Олимпиакос” на борту, который утром из-за густого тумана не смог приземлиться в Харькове, прибыл в столицу Слобожанщины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, погодные условия улучшились, и видимость позволяет работать как на прием, так и на вылет.

Самолет с футболистами “Олимпиакоса” приземлился в 14.17.

Во второй половине дня также осуществили посадку два рейсовых самолета из Киева (14.00, 14.27), прибытие которых в Харьков из-за большого тумана вчера вечером и сегодня утром переносилось.

Как сообщили в пресс-службе команды “Металлист”, график пребывания “Олимпиакоса” в канун матча группового турнира на Кубок УЕФА существенно не изменился.

На один час позже перенесена пресс-конференция главного тренера “Олимпиакоса” – она теперь состоится не в 18.30, как планировалось, а в 19.30. Около 20.00 (а не в 19.00) греческая команда проведет открытую тренировку.

Матч “Олимпиакоса” с “Металлистом” состоится в среду, 3 декабря, в 21.45. Игра будет транслироваться по национальному телеканалу УТ-1. Также будет проходить он-лайн-конференция в Интернете.

На игру, которая состоится на стадионе «Металлист», уже продано свыше 20 тысяч билетов из 40 тысяч имеющихся, сообщили в пресс-службе.