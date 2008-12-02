«Золотой мяч» достался Роналду

Ежегодная футбольная премия "Золотой мяч" по итогам 2008 года получил полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Учредитель премии - французский еженедельник France Football - сообщил на своем интернет-сайте, что португальский футболист победил по итогам голосования 96 спортивных журналистов со всего мира.

Премия "Золотой мяч" считается одной из самых престижных в мире футбола и вручается ежегодно с 1956 года лучшему футболисту Европы.

Всего список соискателей премии в этом году состоял из 30 фамилий.

В прошлом году Роналду занял второе место в рейтинге France Football. Этот 23-летний футболист стал первым португальцем-обладателем "Золотого мяча" с 2000 года, когда награда была вручена Луишу Фигу.

Португалец стал безоговорочным лидером голосования - его кандидатура получила 446 очков. На втором месте - игрок испанской "Барселоны" аргентинец Лионель Месси. Третье место в рейтинге занял игрок "Ливерпуля" и сборной Испании Фернандо Торрес.

А в 2007 году "Золотой мяч" получил полузащитник сборной Бразилии и итальянского "Милана" Кака. В этом году он снова вошел в список претендентов и получил восьмое место в итоговом рейтинге.

Би-би-си