Шевченко пообещал завершить карьеру в ”Челси”

Андрей Шевченко, переход которого из итальянского "Милана" в "Челси" стал самым громким трансфером минувшего межсезонья, заявил, что намерен завершить карьеру в лондонском клубе. Украинец подчеркнул, что в Англии ему нравится играть в футбол, а его семье созданы идеальные условия жизни.

"Здесь я счастлив, - признался Шевченко. - Мне нравится атмосфера Лондона и то, как люди относятся к нам. У нас отличная команда. Кроме того, мне нравятся англичане. Они очень честны, и всегда говорят в лицо то, что о тебе думают. "Челси" будет последним клубом в моей карьере".

Переход Шевченко в "Челси" состоялся в конце мая этого года. Считается, что украинец, до этого семь лет отыгравший в "Милане", согласился на переезд в Лондон в том числе по просьбе своей жены Кристен Пазик. Супруга форварда хотела, чтобы их сын Джордан получил образование в Англии, а однажды фанаты "Милана" угрожали ей.

Лента.ру