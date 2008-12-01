Алиев забрал свои слова назад

Футболист Динамо попросил прощения за ранее сказанное в адрес арбитра Хамера .

Александр Алиев, удаленный на последних минутах игры с лондонским Арсеналом, а затем в интервью газете "Сегодня" повторивший нелицеприятное высказывание в адрес арбитра той встречи Алана Хамера из Люксембурга, сказал следующее:

- Хочу извиниться за свои слова, - сказал Александр. - Они были сказаны на эмоциях. В том моменте хотел побыстрее исполнить штрафной, но все обернулось удалением. Я не хотел никого оскорбить. А если оскорбил, то прошу прощения. Вообще, я это на себя говорил. Самое обидное, что я подвел команду. Из-за красной карточки, полученной в Лондоне, я не смогу принять участие в игре с Фенербахче, в которой решится судьба путевки в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Извиняюсь перед тренерами и одноклубниками. Так получилось, что в трех матчах группового раунда Лиги чемпионов мы потеряли важнейшие очки в результате того, что пропускали на последних минутах. Надеюсь, 10 декабря в Киеве подобных ошибок уже не будет. Увы, все, чем я смогу помочь команде, это своей поддержкой на трибунах.

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