Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги

Лидеры еще не играли

Завершились сегодняшние матчи 15-го тура английской Премьер-лиги: Астон Вилла - Фулхэм 0:0 Миддлсбро - Ньюкасл 0:0 Сток Сити - Халл Сити 1:1 (Фуллер 73 пен. - Кинг 45) Сандерленд - Болтон 1:4 (Сиссе 11 - Тейлор 18, Кахилл 21, Элмандер 39, 55) Уиган - Вест Бромвич 2:1 (Камара 61, Бойс 87 - Миллер 47) Завтра состоятся матчи Манчестер Сити - МЮ, Портсмут - Блэкберн, Тоттенхэм - Эвертон, Челси - Арсенал, а 1 декабря Ливерпуль - Вест Хэм.

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