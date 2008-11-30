Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги
00:03, 30 ноября 2008Спорт
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Лидеры еще не играли
Завершились сегодняшние матчи 15-го тура английской Премьер-лиги:
Астон Вилла - Фулхэм 0:0
Миддлсбро - Ньюкасл 0:0
Сток Сити - Халл Сити 1:1 (Фуллер 73 пен. - Кинг 45)
Сандерленд - Болтон 1:4 (Сиссе 11 - Тейлор 18, Кахилл 21, Элмандер 39, 55)
Уиган - Вест Бромвич 2:1 (Камара 61, Бойс 87 - Миллер 47)
Завтра состоятся матчи Манчестер Сити - МЮ, Портсмут - Блэкберн, Тоттенхэм - Эвертон, Челси - Арсенал, а 1 декабря Ливерпуль - Вест Хэм.
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