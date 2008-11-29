Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:00, 29 ноября 2008Спорт
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Завтра играют Динамо, Металлист, Шахтер
Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Заря - Ворскла 0:2 (Маркоски 20, Кравченко 73)
ФК Львов - Ильичевец 2:1 (Б.Баранец 44, Ващук 90 пен. - Иващенко 74)
Кривбасс - Арсенал 1:0 (Мелащенко 90)
ФК Харьков - Металлург З 0:2 (Перишич 12, Вернидуб 22)
Напомним, что вчера состоялся матч
Черноморец - Металлург Д 2:1 (Косырин 35, Левига 55 - Фернандеш 10 пен.)
Завтра играют: Таврия - Металлист, Шахтер - Карпаты, Динамо - Днепр.
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