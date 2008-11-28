Алиев повторяет: судья - козел!

12:55, 28 ноября 2008
Спорт
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"Антигерой" не раскаивается

Получив красную карточку за толчок судьи Хамера, хав "Динамо" Александр Алиев стал антигероем проигранного матча с "Арсеналом" 

Сейчас страсти немного утихли, журналисты попытались выяснить, каково отношение самого футболиста к произошедшему

 — Сейчас не считаешь, что погорячился? Как вообще настроение?

 — Настроение просто отличное, чего бы ему таким не быть? Это же футбол, что сделаешь! Что мне теперь постоянно думать об этом? Игру сыграли, проиграли. А по поводу моего удаления...То, как арбитр судил, я могу сказать, что так в Европе и в Лиге Чемпионов не судят.

И все же твои партнеры Богуш, Несмачный считают, что ты был неправ, твой проступок осуждают эксперты. Как реагируешь на критику?

— Пускай себе осуждают, я не обращаю на это внимания. Мне какая разница? Главное, что я сам для себя знаю, что ни в чем не виноват! Что тут такого вообще? Я просто дотронулся до судьи, даже не отодвигал его. Хотел пробить побыстрее, потому что вратарь вышел за линию ворот, и был хороший момент, чтобы забить. Но арбитр посчитал нужным меня удалить... Пускай это будет на его совести! Мнения всяких там "экспертов" или тех, кто меня осуждает, меня не интересуют.

Ты как-то нелестно выразился о судье матча. Не жалеешь о сказанном?

— Да я и сейчас его назову так же: "козел"! Я прав! А от своих слов никогда не отказывался, и сейчас отказываться не буду. Так что я не жалею об этом, и не считаю, что погорячился.

Ты уже знаешь, сколько матчей в еврокубках придется "отсидеть"? Что думаешь о возможном штрафе? Игорь Суркис заявил, что за такое надо штрафовать...

— По строгости возможной дисквалификации еще ничего не ясно, но я могу гарантировать, что никакого штрафа не будет! Это 100%. А чего вообще подняли вопрос о штрафе? Я не понимаю: ну получил я красную карточку, так что теперь, штрафовать меня за это?”

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