Бой Кличко-Поветкин лучше провести на стадионе в Москве

Промоутерская компания Sauerland Event, которая ведет дела российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина, намерена организовать бой своего подопечного с Владимиром Кличко в Москве, заявил РИА Новости совладелец Sauerland Event Калле Зауэрланд.

Поветкин, который месяц назад подвернул ногу, вынужден был отказаться от матча за чемпионство по версиям IBF и WBO. Вместо него 13 декабря в Мангейме (Германия) с украинцем будет биться американец Хасим Рахман. Победитель этого боя, как считает промоутер, не позже 13 сентября 2009 года обязан встретиться с Поветкиным.

"Мы надеемся, что бой Кличко и Поветкина состоится в Москве. Конечно, сейчас об этом говорить рано. Для начала Кличко должен 13 декабря победить Рахмана. Хотя, честно говоря, думаю, что победит и сделает это досрочно", - сказал Зауэрланд.

В случае победы украинца будут назначены торги за право организации боя Кличко-Поветкин, и, по словам Зауэрланда, "наша компания намерена их выиграть".

Зауэрланд также дал понять, что бой Кличко-Поветкин, если все сложится, может пройти на открытом стадионе. "Если промоутеры Кличко дадут добро на проведение боя летом, бой может состояться на открытом стадионе... Ажиотаж вокруг этого боя огромный. Так что, думаю, проблем с наполняемостью стадиона не будет", - заключил он.