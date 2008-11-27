Металлист выиграл у Галатасарая

21:52, 27 ноября 2008
Спорт
2060

Сегодня матчи Кубка УЕФА

Фото AP
Завершился матч третьего тура группы B группового этапа Кубка УЕФА

Галатасарай - Металлист 0:1 (Эдмар 81)

Другой матч группы Олимпиакос - Бенфика только начался, однако греческая команда открыла счет на первой минуте.

На эту минуту завершились матчи:

Группа А. Шальке - Манчестер Сити 0:2 (Мварувари 33, Айланд 67)

Группа D. Неймеген - Тоттенхэм 0:1 (О`Хара 14)

Группа F. Жилина - Славия 0:0

Группа H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоев 31, Жирков 45 - Штилич 66)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter