Металлист выиграл у Галатасарая
21:52, 27 ноября 2008Спорт
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Сегодня матчи Кубка УЕФА
|Фото AP
Галатасарай - Металлист 0:1 (Эдмар 81)
Другой матч группы Олимпиакос - Бенфика только начался, однако греческая команда открыла счет на первой минуте.
На эту минуту завершились матчи:
Группа А. Шальке - Манчестер Сити 0:2 (Мварувари 33, Айланд 67)
Группа D. Неймеген - Тоттенхэм 0:1 (О`Хара 14)
Группа F. Жилина - Славия 0:0
Группа H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоев 31, Жирков 45 - Штилич 66)
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