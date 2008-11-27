Металлист выиграл у Галатасарая

Сегодня матчи Кубка УЕФА

Завершился матч третьего тура группы B группового этапа Кубка УЕФА Завершился матч третьего тура группы B группового этапа Кубка УЕФА Галатасарай - Металлист 0:1 (Эдмар 81) Другой матч группы Олимпиакос - Бенфика только начался, однако греческая команда открыла счет на первой минуте. На эту минуту завершились матчи: Группа А. Шальке - Манчестер Сити 0:2 (Мварувари 33, Айланд 67) Группа D. Неймеген - Тоттенхэм 0:1 (О`Хара 14) Группа F. Жилина - Славия 0:0 Группа H. ЦСКА (Москва) - Лех 2:1 (Дзагоев 31, Жирков 45 - Штилич 66)

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