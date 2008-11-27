Шахтер и Динамо поднялись в рейтинге УЕФА

Донецкий "Шахтер" улучшил свои позиции в клубном рейтинге УЕФА, который используется при посеве команды в еврокубковых турнирах. Обыграв швейцарский "Базель" (5:0), горняки превзошли свой прошлогодний результат – 8,175 балла против 7,975. Всего же за пять сезонов выступлений в еврокубках оранжево-черные набрали 53,222 балла. На сегодняшний день это 27-й результат в Европе, сообщает Террикон.

Киевское "Динамо" так же делает шаг вперед – подопечные Юрия Семина показывают лучшую игру за последние четыре года. Уже сейчас киевляне набрали 8,175 балла, а по итогам пяти сезонов – 32,220. Увы, для попадания в топ-50 такого результата недостаточно – "Динамо" на 55-м месте клубного рейтинга УЕФА.

"Днепр" расположился на 87-м месте (22,220 балла), харьковский "Металлист", продолжающий выступления в Кубке УЕФА, - на 139-м (10,220 балла), донецкий "Металлург" обосновался на 158-м месте (8,220 балла), а "Металлург" запорожский – на 167-м (7,220 балла).