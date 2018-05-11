Лига чемпионов - без украинцев: Динамо пролетело, Шахтер громко хлопнул дверью

Лига чемпионов - без украинцев: Динамо пролетело, Шахтер громко хлопнул дверью

11:00, 27 ноября 2008
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Украинские клубы попрощались с Лигой чемпионов... Масть пошла, а карта закончилась... Третье место в группе – предел для  лидеров нашего футбола?...

13 тысяч зрителей, которые решились прийти дождливым вечером на донецкий стадион “Олимпийский”, стали свидетелями крупнейшей победы “Шахтера” в еврокубках.

Фото АР
Пять сухих мячей  отгружены швейцарскому “Базелю” и таким образом действующий чемпион Украины занимает третье место в группе С Лиги чемпионов, которое дает право продолжить выступления на евроарене – в Кубке УЕФА.  

Швейцарцы оказались самым слабым звеном в группе, месяц тому назад они с таким же счетом уступили  испанской “Барселоне”, но от этого победа дончан никоим образом не меркнет.

Она знаменательна по нескольким аспектам. Первый и главный -  турнирный мы уже вспоминали, во-вторых, “Шахтер” с сентября 2007  года не побеждал у себя дома в групповом раунде Лиги, в-третьих, эта победа, как и недавний выигрыш у киевского “Динамо”, засвидетельствовала преодоление кризисной полосы донецкой командой. Возможно, несколько поздновато, сезон все-таки завершается (масть пошла, а карта закончилась), но, безусловно, лучше  поздно, чем никогда.

Во вчерашнем матче горняки показали достаточно содержательную коллективную игру, щедрый набор атакующих комбинаций,  блеснули и индивидуальной техникой. Все складывалось очень удачно, команда поймала кураж и дальнейший разгром гостей из Швейцарии остановил лишь арбитр.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на этот поединок Луческу выставил в стартовом составе аж четырех украинских футболистов сразу, а с выходом  во втором тайме Селезнева и Езерского легионеры, эта неизменная надежда и опора Мирчи Михайловича, очутились даже в меньшинстве. Не было бы счастья, да несчастье помогло -  дисквалификация Брандао, травма Чигринского  вынудили  тренера несколько переформатировать состав, усилить среднюю линию, где нашлось место украинцу Гаю.

Фото АР
Но бразильцы не упустили шанс устроить бенефис. Если в первом тайме защита гостей еще как-то успевала за “ртутными” перемещениями Жадсона, Виллиана и Фернандиньо, то после перерыва откровенно посыпалась. Атаки у горняков получались одна за другой учебно-показательными, с использованием всей широты поля,  с забегами, мощными рывками на опережение, на грани офсайда. И главное – почти каждая атака  завершалась ударом по воротам, что не давало шансов противнику броситься в контратаку. 

Причем в начале игры ничто не предвещало такого разгрома. Швейцарцы действовали организовано, плотно по игроку, пытались отвечать контрвыпадами. Показательно: на 30-й минуте  гости устраивают катавасию в штрафной площадке “Шахтера”, подают два угловых кряду, горняки еле отбиваются, трибуны свистят  - и наконец пружина распрямилась.  У многоходовке хозяев принимает участие половина команды,  на удар выводят Жадсона и тот зряче бьет в самый угол ворот.

Первый пошел! Стало понятно, что аргументы дончан весомее, чем базельцев, и второй тайм доказал это в полной мере. Как в целом доказал, что третье место “Шахтера” в групповом турнире полностью заслужено и команде будет что показать в матчах   Кубка УЕФА.

А вот другому представителю Украины в Лиге чемпионов – динамовцам Киева еще нужно сильно поднапрячься в последнем матче с турецким “Фенербахче”, чтобы на этой третьей  позиции удержаться и не очутиться  вообще вне зоны еврокубков.

Эх, если бы киевляне тогда в сентябре,  в Стамбуле более решительно, более нахально сыграли в гостях с “Фенером”, взяли три очка, которые буквально валялись на траве, не пришлось бы откладывать все на решающее выяснение отношений. 

В целом  очередной сезон “Динамо” в Лиге чемпионов можно назвать сезоном утраченых надежд, причем все неудачи ковались собственными руками.

Фото REUTERS
Это ж надо так умудриться, чтобы в трех матчах пропускать решающие мячи на последних минутах! Вспомним: дома с “Арсеналом” 1:1, дома с “Порту” 1:2 и позавчера на выезде в Лондоне 0:1. Потеряны, как минимум три-четыре очка, отданы непосредственным соперникам, что и решило судьбу “Динамо”.

Тренер Сёмин сетует на нехватку опыта у игроков, но какой еще опыт нужен, чтобы понять, что на последних минутах игру нужно вести на чужой половине поля, не садиться в окопы, не приводить  соперника к своим воротам. Не сопровождать нападающих, как это делали Несмачный и Диакате, а укладывать их на поле, даже ценой удаления, если не получается держать по правилам.

Впрочем, все эти истины известны футболистам  еще с юношеской поры, их вбивают в голову  тренеры, да и партнеры по команде иногда в раздевалке могут провести разъяснительную работу.

И если игрок не может выполнить эти установки, то ему не хватает не опыта, а просто мастерства, класса.  Кстати, у «Арсенала»  в тот день играл полумолодежный состав, без таких грандов как Адебайор, Уолкотт. Но их молодняку хватило и футбольной выучки, и рассудительности, нашему  - почему-то нет. 

“Динамо” с Сёминым проиграло за последние недели три  важных  матча – два в Лиге и “Шахтеру” в чемпионате страны. Вывод напрашивается малоприятный: авансы, выданные тренеру и команде с конкретными игроками, остались без подтверждения.    

“Динамо” на голову выше почти всех соперников в Украине, но на евроарене выглядит неубедительно, нестабильно, ломается при сильном натиске. Уже не трактор, но еще и не автомобиль. Взяли пять очков в первых трех матчах, но на решающем этапе надорвались, не смогли решить задание по максимуму.

В Лондоне, на поле “Арсенала” это было слишком заметно. Да, играли киевляне вроде и старательно, самоотверженно, что-то вроде-бы получалось, но досадные, непонятные потери мяча, передачи в ноги соперника были тревожными колокольчиками. Команда не контролировала игру, действовала как позволял соперник, а это всегда плохо заканчивается. Не отскочили.

Фото REUTERS
Можно много спорить о руке Бендтнера, голове Алиева и роли судьи в судьбе матча, но нужно признать – киевляне не имели решающих аргументов против “Арсенала”. Англичане, например, нашли как усилить во втором тайме давление на ворота гостей, обе замены Венгера  оказались по делу. Сёмин обычно с заменами не спешит, делает их как-то неохотно,  что иногда уменьшает количество вариантов ведения  игры на конкрентных отрезках матча .

Следовательно, ничем особенным оба представителя Украины в нынешней Лиге чемпионов не порадовали. В который раз весенний этап розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира  состоится  без нас, «Динамо», например,  не проходит группу уже с 2000 года…  

Третье место в группе Лиги, нужно признать  - это сегодняшний предел для лидеров нашего футбола. Много это или мало, разговор нуждается в продолжении.

Олег Олийнык

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