Лига чемпионов - без украинцев: Динамо пролетело, Шахтер громко хлопнул дверью

13 тысяч зрителей, которые решились прийти дождливым вечером на донецкий стадион “Олимпийский”, стали свидетелями крупнейшей победы “Шахтера” в еврокубках.

Пять сухих мячей отгружены швейцарскому “Базелю” и таким образом действующий чемпион Украины занимает третье место в группе С Лиги чемпионов, которое дает право продолжить выступления на евроарене – в Кубке УЕФА.

Швейцарцы оказались самым слабым звеном в группе, месяц тому назад они с таким же счетом уступили испанской “Барселоне”, но от этого победа дончан никоим образом не меркнет.

Она знаменательна по нескольким аспектам. Первый и главный - турнирный мы уже вспоминали, во-вторых, “Шахтер” с сентября 2007 года не побеждал у себя дома в групповом раунде Лиги, в-третьих, эта победа, как и недавний выигрыш у киевского “Динамо”, засвидетельствовала преодоление кризисной полосы донецкой командой. Возможно, несколько поздновато, сезон все-таки завершается (масть пошла, а карта закончилась), но, безусловно, лучше поздно, чем никогда.

Во вчерашнем матче горняки показали достаточно содержательную коллективную игру, щедрый набор атакующих комбинаций, блеснули и индивидуальной техникой. Все складывалось очень удачно, команда поймала кураж и дальнейший разгром гостей из Швейцарии остановил лишь арбитр.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на этот поединок Луческу выставил в стартовом составе аж четырех украинских футболистов сразу, а с выходом во втором тайме Селезнева и Езерского легионеры, эта неизменная надежда и опора Мирчи Михайловича, очутились даже в меньшинстве. Не было бы счастья, да несчастье помогло - дисквалификация Брандао, травма Чигринского вынудили тренера несколько переформатировать состав, усилить среднюю линию, где нашлось место украинцу Гаю.

Но бразильцы не упустили шанс устроить бенефис. Если в первом тайме защита гостей еще как-то успевала за “ртутными” перемещениями Жадсона, Виллиана и Фернандиньо, то после перерыва откровенно посыпалась. Атаки у горняков получались одна за другой учебно-показательными, с использованием всей широты поля, с забегами, мощными рывками на опережение, на грани офсайда. И главное – почти каждая атака завершалась ударом по воротам, что не давало шансов противнику броситься в контратаку.

Причем в начале игры ничто не предвещало такого разгрома. Швейцарцы действовали организовано, плотно по игроку, пытались отвечать контрвыпадами. Показательно: на 30-й минуте гости устраивают катавасию в штрафной площадке “Шахтера”, подают два угловых кряду, горняки еле отбиваются, трибуны свистят - и наконец пружина распрямилась. У многоходовке хозяев принимает участие половина команды, на удар выводят Жадсона и тот зряче бьет в самый угол ворот.

Первый пошел! Стало понятно, что аргументы дончан весомее, чем базельцев, и второй тайм доказал это в полной мере. Как в целом доказал, что третье место “Шахтера” в групповом турнире полностью заслужено и команде будет что показать в матчах Кубка УЕФА.

А вот другому представителю Украины в Лиге чемпионов – динамовцам Киева еще нужно сильно поднапрячься в последнем матче с турецким “Фенербахче”, чтобы на этой третьей позиции удержаться и не очутиться вообще вне зоны еврокубков.

Эх, если бы киевляне тогда в сентябре, в Стамбуле более решительно, более нахально сыграли в гостях с “Фенером”, взяли три очка, которые буквально валялись на траве, не пришлось бы откладывать все на решающее выяснение отношений.

В целом очередной сезон “Динамо” в Лиге чемпионов можно назвать сезоном утраченых надежд, причем все неудачи ковались собственными руками.

Это ж надо так умудриться, чтобы в трех матчах пропускать решающие мячи на последних минутах! Вспомним: дома с “Арсеналом” 1:1, дома с “Порту” 1:2 и позавчера на выезде в Лондоне 0:1. Потеряны, как минимум три-четыре очка, отданы непосредственным соперникам, что и решило судьбу “Динамо”.

Тренер Сёмин сетует на нехватку опыта у игроков, но какой еще опыт нужен, чтобы понять, что на последних минутах игру нужно вести на чужой половине поля, не садиться в окопы, не приводить соперника к своим воротам. Не сопровождать нападающих, как это делали Несмачный и Диакате, а укладывать их на поле, даже ценой удаления, если не получается держать по правилам.

Впрочем, все эти истины известны футболистам еще с юношеской поры, их вбивают в голову тренеры, да и партнеры по команде иногда в раздевалке могут провести разъяснительную работу.

И если игрок не может выполнить эти установки, то ему не хватает не опыта, а просто мастерства, класса. Кстати, у «Арсенала» в тот день играл полумолодежный состав, без таких грандов как Адебайор, Уолкотт. Но их молодняку хватило и футбольной выучки, и рассудительности, нашему - почему-то нет.

“Динамо” с Сёминым проиграло за последние недели три важных матча – два в Лиге и “Шахтеру” в чемпионате страны. Вывод напрашивается малоприятный: авансы, выданные тренеру и команде с конкретными игроками, остались без подтверждения.

“Динамо” на голову выше почти всех соперников в Украине, но на евроарене выглядит неубедительно, нестабильно, ломается при сильном натиске. Уже не трактор, но еще и не автомобиль. Взяли пять очков в первых трех матчах, но на решающем этапе надорвались, не смогли решить задание по максимуму.

В Лондоне, на поле “Арсенала” это было слишком заметно. Да, играли киевляне вроде и старательно, самоотверженно, что-то вроде-бы получалось, но досадные, непонятные потери мяча, передачи в ноги соперника были тревожными колокольчиками. Команда не контролировала игру, действовала как позволял соперник, а это всегда плохо заканчивается. Не отскочили.

Можно много спорить о руке Бендтнера, голове Алиева и роли судьи в судьбе матча, но нужно признать – киевляне не имели решающих аргументов против “Арсенала”. Англичане, например, нашли как усилить во втором тайме давление на ворота гостей, обе замены Венгера оказались по делу. Сёмин обычно с заменами не спешит, делает их как-то неохотно, что иногда уменьшает количество вариантов ведения игры на конкрентных отрезках матча .

Следовательно, ничем особенным оба представителя Украины в нынешней Лиге чемпионов не порадовали. В который раз весенний этап розыгрыша самого престижного европейского клубного турнира состоится без нас, «Динамо», например, не проходит группу уже с 2000 года…

Третье место в группе Лиги, нужно признать - это сегодняшний предел для лидеров нашего футбола. Много это или мало, разговор нуждается в продолжении.

Олег Олийнык