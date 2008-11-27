То, о чем так долго говорили, все таки произошло. Олег Блохин стал безработным. По обоюдному согласию его контракт с футбольным клубом "Москва" разорван, передает ICTV.

По итогам чемпионата уже бывший клуб Блохина занял лишь девятую позицию, а сам наставник запомнился скандальным поведением, когда после матча Кубка УЕФА против "Легии" выгнал польских журналистов из пресс-конференции.