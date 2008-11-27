В "Шахтере" ничего не знают о переходе Луческу в "Галатасарай"

В Футбольном клубе «Шахтер» (г. Донецк) опровергли информацию о том, что главный тренер донецкой команды Мирча ЛУЧЕСКУ уже подписал контракт с турецким футбольным клубом «Галатасарай» (г. Стамбул).

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» Руслан МАРМАЗОВ, «сейчас Мирча ЛУЧЕСКУ является тренером донецкого «Шахтера» и контракт его рассчитан до лета следующего года». По его словам, «чтобы подписать новый контракт, М.ЛУЧЕСКУ нужно, как минимум, расторгнуть нынешний контракт». «Я считаю, что это (подписание нового контракта с какой-либо другой футбольной командой – УНИАН) невозможно сейчас. Я подозреваю, что это невозможно юридически», - сказал Р.МАРМАЗОВ.

Так он прокомментировал информацию, которая появилась на сайте «Террикон» со ссылкой на турецкое издание «Fotomac». В этом издании написали, что М.ЛУЧЕСКУ уже подписал предварительный контракт, согласно которому он возглавит ФК «Галатасарай» в январе будущего года и будет получать по 1,5 млн. евро в год.

«Каждый день мне приходится отвечать на 3-4 вопроса такого характера, связанного с самыми разными командами. Вчера с совершенной уверенностью звонили из Азербайджана, что он (М.ЛУЧЕСКУ – УНИАН) начинает работать в команде «Хазар -Лянкяран», - иронично заключил Р.МАРМАЗОВ.