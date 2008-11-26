Шахтер выиграл 5:0

Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе C:

Шахтер - Базель 5:0 (Жадсон 32, 65, 72, Виллиан 51, Селезнев 74).

Во втором матче этой группы тоже было много голов:

Спортинг - Барселона 2:5 (Велосо 65, Лидсон 66 - Анри 14, Пике 17, Месси 49, Канейра 67 автогол, Крклич 75 пен.)

Теперь у Барселоны 13 очков, у Спортинга - 9, у Шахтера - 6, у Базеля - 1.